Coronavirus, Trump: "Non so quando l'economia si potrà riprendere"

In una conferenza stampa alla Casa Bianca Donald Trump non si è sbilanciato sulla ripresa dell'economia dalla crisi coronavirus: "Non sono in grado di dirvelo", ha ammesso, augurandosi però che avvenga presto. Nel frattempo al Senato è fallito il primo voto procedurale sul pacchetto di aiuti da 1.600 miliardi di dollari. Ma si continua a negoziare per trovare un'intesa prima della riapertura dei mercati.