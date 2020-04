Coronavirus, Trump non estenderà linee di distanziamento sociale

Secondo Jared Kushner, consigliere di Donald Trump, il presidente Usa non estenderà ulteriormente le linee guida federali di distanziamento sociale per arginare la diffusione del coronavirus e che stanno per scadere. Secondo Kushner il Paese potrà riprendere pienamente entro luglio. Il presidente starebbe pensando anche al primo lungo viaggio da quando è scoppiata l'emergenza, con una visita in Arizona settimana prossima.