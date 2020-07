Coronavirus, Trump: molti casi in Usa perché facciamo test

"Contagi, contagi, contagi! Se non avessimo effettuato così tanti test e con successo avremmo avuto meno casi" di coronavirus. Lo twitta Donald Trump sottolineando come "i decessi e il tasso di mortalità siano in calo ma questo non lo sentiamo sulle fake news e non lo sentiremo mai". Il numero dei casi negli Stati Uniti è in forte aumento: per il terzo giorno consecutivo sono stati registrati più di 50mila nuovi contagi.