Coronavirus, Trump firma decreto per richiamare i riservisti

Donald Trump ha firmato un decreto che autorizza il richiamo di un milione di riservisti dell'esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia Costiera per far fronte all'emergenza coronavirus. I ministri della Difesa e della Sicurezza Nazionale sono autorizzati, in base al decreto, a richiamare singoli individui o divisioni in servizio per non più di 24 mesi consecutivi.