Coronavirus, Trump: da Cina errore, non è riuscita a nasconderlo

"Penso che i cinesi" abbiano fatto un errore: "hanno cercato di nasconderlo ma non ci sono riusciti". Lo ha ribadito il presidente americano Donald Trump, precisando che la Cina ha consentito che il coronavirus si diffondesse "nel nostro Paese e in altri paesi. Xi Jinping è un brava persona ma non sarebbe mai dovuto accadere". Trump annuncia che a breve sarà diffuso un rapporto americano sul coronavirus e la Cina.