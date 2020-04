Coronavirus, Trump attacca l'Oms: "Troppo filocinese, ha sbagliato"

Donald Trump ha attaccato l'Organizzazione mondiale della sanità e ha minacciato di tagliare i fondi versati dagli Usa. "E' troppo filocinese - ha scritto su Twitter il presidente Usa - nonostante sia finanziata in gran parte da noi, e ha sbagliato. Secondo il tycoon, l'Oms ha dato in ritardo l'allarme pandemia, nascondendo quanto stava accadendo in Cina per compiacere Pechino.