Coronavirus, Trump annuncia l'arrivo di un test rapido 

Donald Trump ha annunciato l'arrivo di un nuovo test rapido per il Covid-19, con una risposta entro 15 minuti, vantandosi di aver realizzato "in breve tempo il piu' avanzato sistema di test al mondo". "Questa settimana saranno forniti 6,5 milioni di di test rapidi", ha riferito Brett P. Giroir, assistente del segretario alla Sanità, facendo una dimostrazione in diretta con un bastoncino tampone.