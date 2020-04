Coronavirus, Teheran riapre nonostante epidemia prosegua in Iran

Mentre l'epidemia di coronavirus continua a infuriare in Iran, la capitale Teheran è uscita dalla quarantena e il governo ha invitato dipendenti pubblici e privati a tornare al lavoro. Le altre province iraniane sono uscite da un lockdown di due settimane già una settimana fa. Restano chiuse scuole e impianti sportivi, mentre i ristoranti funzionano solo come take away.