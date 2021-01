Coronavirus, team di esperti dell'Oms arriverà giovedì in Cina

Ansa

Il team internazionale di esperti dell'Oms sarà in Cina da giovedì 14 gennaio per accertare le origini del coronavirus. Lo ha riferito la Commissione sanitaria nazionale di Pechino. La missione, a lungo pianificata, era attesa già a metà della scorsa settimana, ma da Pechino a sorpresa non arrivò il via libera, malgrado alcuni esperti fossero in viaggio o addirittura già arrivati in Cina.