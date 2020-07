Coronavirus, superati i quattro milioni di contagi negli Usa

Negli Stati Uniti il numero dei contagi di coronavirus ha superato la soglia dei quattro milioni, con i decessi saliti ad almeno 144mila. E' quanto emerge dalla banca dati del New York Times. Nella giornata di mercoledì si è registrato il record di vittime in Texas, Alabama e Idaho, e mai così tanti casi di contagio in Missouri, North Dakota e West Virginia. Florida e California restano due degli attuali epicentri della pandemia.