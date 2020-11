Coronavirus, superati i nove milioni di contagi in India

Ansa

La pandemia di coronavirus non arresta la sua corsa neanche in India, dove sono stati superati i nove milioni di contagi. Lo ha annunciato il ministero della Salute, precisando che il numero totale dei positivi è di 9.004.000 (lo 0,6% degli 1,3 miliardi di abitanti del Paese), mentre le vittime sono 132.162. L'India diventa così il secondo al mondo per numero di casi dopo gli Stati Uniti.