Coronavirus, Speranza: "Situazione molto seria, non va sottovalutata"

"La situazione è molto seria e non può essere sottovalutata". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla questione coronavirus. "Bisogna tenere alta l'attenzione - ha aggiunto - ma non bisogna fare allarmismo. Ho chiesto una riunione urgente dei ministri europei perché anche gli altri Paesi facciano altrettanto, ma stiamo parlando di nove casi in tutta Europa, non bisogna fare allarmismo".