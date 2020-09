Coronavirus, Spagna prima in Europa per contagi: verso nuove misure

Con un totale di 716.481 contagi da inizio pandemia, la Spagna diventa il primo Paese per casi di coronavirus in Europa e valuta nuovi provvedimenti. Nella capitale Madrid, da giorni teatro di proteste contro le restrizioni anti-Covid, milioni di cittadini sono stati sottoposti al divieto di spostamento se non per motivi di lavoro, studio o cure mediche. Si tratta di una misura comunque più blanda rispetto a quanto richiesto dal governo.