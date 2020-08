Coronavirus, Spagna: al via test del vaccino Johnson & Johnson 

L'Agenzia spagnola per il farmaco ha autorizzato la prima sperimentazione in Spagna di un vaccino contro il Covid-19. Lo ha reso noto il ministro della Salute, Salvador Illa, aggiungendo che il reclutamento dei volontari inizierà "immediatamente". Il vaccino, dell'azienda Janssen di proprietà della multinazionale americana Johnson & Johnson, verrà sperimentato in Spagna su 190 volontari sani, a cui se ne aggiungeranno 400 in Germania e Olanda.