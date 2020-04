Coronavirus, sindaco di New York alla popolazione: "Copritevi il viso"

Il sindaco di New York Bill de Blasio ha sollecitato gli abitanti della Grande Mela a coprirsi il volto quando sono in pubblico e vicino ad altre persone. "Questo - ha precisato -, non significa indossare le mascherine mediche, che dovrebbero essere lasciate agli operatori sanitari. Può essere una sciarpa, una bandana fatta in casa". Secondo il "Washington Post" anche la Casa Bianca sarebbe orientata a consigliare di indossare mascherine o altro.