Coronavirus, sindaco "chiude" Atlanta: governatore contrario

E' guerra in Georgia sull'epidemia tra il sindaca dem di Atlanta Keisha Bottoms e il governatore repubblicano Brian Kemp. La prima cittadina, secondo la Cnn, intende riportare l'emergenza alla fase uno, costringendo i cittadini a stare a casa, salvo spostamenti per gravi e comprovati motivi, per fronteggiare l'impennata dei contagi. Kemp però è contrario e ha definito la decisione di Bottoms "confusa", "non vincolante" e "legalmente inapplicabile".