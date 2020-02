Coronavirus, sei casi in Svizzera: anche due bimbi italiani

I casi di coronavirus in Svizzera sono saliti a sei, tra i quali due bambini di una famiglia italiana in vacanza in Alta Engadina (Grigioni) che sono ora in isolamento. I piccoli, pur presentando sintomi, versano in buone condizioni di salute e sono ricoverati in ospedale per precauzione. Le ultime due persone colpite sono un 26enne residente nel canton Argovia e un 30enne di Zurigo. Quest'ultimo si trovava a Milano una settimana fa.

