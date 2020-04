Coronavirus, secondo tampone per Trump: è negativo

Il presidente americano Donald Trump ha annunciato di essersi sottoposto nuovamente al test per il coronavirus e di essere risultato per la seconda volta negativo al contagio. "Ho fatto il test. Ci sono voluti circa 14 minuti per avere il risultato", ha detto l'inquilino della Casa Bianca. Trump si è sottoposto al test circa due settimane fa dopo che un consulente del presidente brasiliano Jair Bolsonaro, con cui si era incontrato, era risultato positivo.