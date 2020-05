Coronavirus, secondo studio indipendente in Brasile 3 milioni di casi 

Un gruppo di scienziati indipendenti, che ha aperto un sito per monitorare in tempo reale la pandemia di Covid-19 in Brasile, sostiene che nel Paese sarebbero circa tre milioni le persone contagiate, 11 volte più delle stime ufficiali. "Il governo brasiliano ha perso il controllo della pandemia. Il numero dei casi sta crescendo in maniera esponenziale", ha detto Domingos Alves, docente alla facoltà di medicina dell'Università di Riberao Preto.