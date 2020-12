Coronavirus, scatta il lockdown duro per Londra a Natale

IPA

Natale "cancellato" per Londra. La capitale britannica sta per essere inserita all'interno di un nuovo livello di allerta anti-Covid, chiamato 'Tier 4', che prevede l'obbligo di restare a casa nel corso delle festività. L'annuncio verrà dato in conferenza stampa dal premier Boris Johnson. Le nuove restrizioni per la Capitale e il sud Inghilterra andrebbero di fatto ad eliminare l'allentamento promesso nei giorni scorsi dal governo Tory.