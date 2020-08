Coronavirus, salgono a oltre 19 milioni i casi nel mondo

I casi di coronavirus a livello mondiale hanno superato la soglia dei 19 milioni, inclusi 712.315 decessi . Oltre quattro contagi su dieci si registrano negli Stati Uniti e in Brasile , i Paesi più colpiti dalla pandemia rispettivamente con 4.870.367 casi e 2.912.212 casi. Proprio negli Usa, nelle ultime 24 ore si sono registrate oltre duemila vittime. Preoccupano anche Messico e India , dove i morti superano rispettivamente quota 50mila e 40mila.

Sempre negli Stati Uniti, il bilancio delle vittime supera quota 160mila. Il dato dei duemila decessi in un giorno è stato registrato per la prima volta da tre mesi a questa parte. In India i contagi superano i due milioni, con oltre 60mila segnalati soltanto nelle ultime 24 ore.

Aumenti record in Argentina e Colombia - Nelle ultime 24 ore anche Argentina e Colombia hanno registrato aumenti record dei casi di coronavirus. In Argentina sono 7.513 i nuovi contagi, un dato che porta il bilancio complessivo delle infezioni a quota 228.195. Allo stesso tempo, in Colombia le infezioni sono aumentato di almeno 11.996 unità, un ennesimo record giornaliero che porta il totale a quota 357.710.

L'Oms: "Il 64% dei casi si registra tra i 25 e i 64 anni" - Il 64% dei casi di coronavirus nel mondo si registra nelle persone di età compresa tra 25 e 64 anni, ha reso noto l'Oms. Dal 24 febbraio la percentuale di casi rilevati nei bambini e nei bebè è aumentata di sette volte, mentre quella tra gli adolescenti ed i giovani è aumentata di sei volte. Questo fenomeno potrebbe essere dovuto, rilevano gli esperti, al fatto che all'inizio i test si concentravano soprattutto sugli anziani, mentre oggi interessano tutte le fasce di età. Un altro possibile spiegazione riguarda il fatto che i focolai stanno colpendo ora Paesi con un'età media più bassa. Attualmente il 19,4% dei contagi interessa le persone che hanno tra 65 e 84 anni, solo il 3,4% quelle che hanno oltre 84 anni, l'1,2% i bambini fino a 4 anni, il 2,5% quelli tra 5 e 14 anni e il 9,6% tra 15 e 24 anni.