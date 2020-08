Coronavirus, quasi 1.700 nuovi casi in 24 ore in Spagna

Nelle ultime 24 ore si contano in Spagna 1.690 nuovi casi di coronavirus, secondo i dati del ministero della Salute riportati dall'agenzia Efe. Nel conteggio non sono compresi però i contagi di Madrid, che non sono stati considerati per problemi tecnici. Situazione sempre più critica anche in Francia, dove in un giorno i nuovi casi sono stati 2.524 dopo i precedenti 1.397: in una settimana sono stati effettuati 606.487 tamponi.