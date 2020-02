Coronavirus, primo caso in Irlanda e Lussemburgo: legati all'Italia

Primi casi positivi registrati in Irlanda e Lussemburgo: entrambe le persone erano state in Italia. Lo hanno riferito le autorità sanitarie dei rispettivi Paesi, spiegando che i pazienti stanno ricevendo le "cure mediche appropriate" dopo che il virus è stato individuato attraverso "i protocolli previsti" per rilevare Covid-19. Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui