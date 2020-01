Coronavirus, primo caso conclamato nel sud della Germania

C'e' un primo caso confermato di coronavirus cinese in Germania, nello stato sudorientale della Bavaria. Lo rendo noto il ministero della Salute bavarese. "Un uomo della zona di Starnberg è stato infettato dal nuovo virus" ed "è stato posto sotto controllo medico e in isolamento," ha spiegato un portavoce del dicastero. Il paziente è "in buone condizioni mediche", ha aggiunto la fonte senza ulteriori dettagli.