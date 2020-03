Coronavirus, primo caso a Malta: è una 12enne italiana 

Malta conferma il primo caso di coronavirus: si tratta di una 12enne italiana che si trova già in quarantena auto-imposta. Lo ha annunciato il ministro della Salute, Chris Fearne. La ragazzina e la famiglia vivono a Malta, ed erano rientrati martedì da una vacanza in Trentino passando per Roma. La 12enne ha iniziato a sentirsi male giovedì e, anche prima di aver contattato il medico, lei e la famiglia si erano messi in quarantena.

