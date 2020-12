Coronavirus, prime dosi del vaccino arrivate anche a Parigi

Ansa

Le prime dosi del vaccino Pfizer-BioNTech contro il Covid-19 sono arrivate stamattina poco prima delle 7 a Parigi. La vaccinazione inizierà domani anche in Francia, come in tutta l'Unione Europea. Le prime iniezioni saranno fatte in due istituti per anziani, a Sevran e Digione. Circa 19.500 dosi del vaccino sono state trasportate a bordo di un camion frigorifero che ha effettuato il viaggio dallo stabilimento Pfizer di Puurs, in Belgio.