Coronavirus, preoccupazione in SudCorea per impennata contagi

La Corea del Sud ha segnalato oltre 500 nuovi casi di coronavirus per il terzo giorno consecutivo, con una velocità di diffusione virale che non si registrava dalla peggiore ondata dell'epidemia in primavera. I 504 casi segnalati sabato dal Korea Disease Control and Prevention hanno portato il carico di lavoro nazionale a 33.375, inclusi 522 decessi. Circa 330 dei nuovi casi provenivano dall'area metropolitana densamente popolata di Seul.