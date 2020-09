Coronavirus, premier Francia: "Non escludo un nuovo lockdown"

Il premier francese Jean Castex ha fatto sapere di non escludere la possibilità di un nuovo lockdown, se la situazione dovuta al coronavirus dovesse peggiorare ulteriormente. "Non si gioca con un'epidemia - ha detto -. Se non agiamo, potremmo trovarci in una situazione vicina a quella primaverile. E questo potrebbe significare un riconfinamento, se la situazione dovesse aggravarsi ancora".