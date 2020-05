Coronavirus, positiva la portavoce del vicepresidente Usa Mike Pence

Il membro dello staff di Mike Pence risultato positivo al test per il coronavirus è Katie Miller, la portavoce del vicepresidente americano. Lo ha reso noto il presidente Donald Trump, precisando che la donna non ha avuto contatti con lui, ma soltanto con Pence. Il numero due della Casa Bianca era stato già testato dopo il caso del "valletto" presidenziale ed era risultato negativo come Trump.