Coronavirus, Polonia e Danimarca chiudono le frontiere a tutti

Polonia e Danimarca hanno deciso di chiudere le frontiere a tutti i cittadini stranieri per rallentare la diffusione del coronavirus. I due premier Mateusz Morawiecki e Mette Frederiksen hanno annunciato che tutte le persone "che non possano provare di avere una ragione valida per venire in Danimarca e in Polonia non saranno autorizzati ad entrare". Il blocco non riguarda la circolazione delle merci.

