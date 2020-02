Coronavirus, partito da Ciampino il volo sanitario per il Giappone

E' partito dall'aeroporto romano di Ciampino il volo sanitario per il Giappone con a bordo il personale medico che andrà a soccorrere gli italiani sulla Diamond Princess. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, dopo essersi recato con il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, a salutare la squadra in partenza. "Vi assicuro che riporteremo in Italia i nostri connazionali il prima possibile", ha detto.