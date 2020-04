Coronavirus, Parigi e Londra: "In Cina successe cose che non sappiamo"

Sulla gestione del virus in Cina "sono successe cose che non sappiamo". Lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron. Forti "perplessità" anche dal ministro degli Esteri britannico, Dominic Raab, secondo cui la Cina dovrà rispondere ad alcune "domande difficili" su come sia iniziata la pandemia. Secondo la Cnn, "gli 007 Usa lavorano all'ipotesi di una origine del virus in un laboratorio di Wuhan".