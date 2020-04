Coronavirus, Papa: senzatetto "parcheggiati" a Las Vegas colpiscono cuore

La foto dei senzatetto sistemati per terra in un parcheggio di Las Vegas "colpisce il cuore". A dirlo è papa Francesco, secondo il quale "questi giorni di dolore e di tristezza evidenziano tanti problemi nascosti", come quello dei clochard. "Chiediamo a Santa Teresa di Calcutta che risvegli in noi il senso della vicinanza a tante persone che nella società vivono nascosti e che nel momento della crisi si evidenziano così".