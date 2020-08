Coronavirus, Onu: con scuole chiuse rischio catastrofe generazionale 

Con le scuole chiuse si rischia una "catastrofe generazionale". A lanciare l'allarme è il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, sottolineando che a metà luglio oltre un miliardo di studenti in 160 Paesi non hanno potuto andare a scuola per il lockdown. Prima della pandemia di coronavirus, ha aggiunto, "nei Paesi in via di sviluppo soltanto un quarto degli studenti delle scuole secondarie avevano accesso ad un'istruzione di base".