Coronavirus, Oms: "Tracciare anche gli asintomatici"

Per l'Oms è necessario tracciare anche i casi asintomatici per prevenire la diffusione del coronavirus. "Sappiamo da ciò che abbiamo studiato in Cina che il 75% dei casi che non avevano mostrato i sintomi inizialmente alla fine li hanno mostrati", ha spiegato Maria Van Kerkhove nel briefing dell'organismo Onu a Ginevra. Quindi, ha sottolineato, "è importante analizzare l'intero spettro dei casi attraverso la sorveglianza".