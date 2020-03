Coronavirus, Oms: "Speriamo che Italia sia vicina a stabilizzazione"

Parlando della diffusione del coronavirus in Italia e in Spagna, il dottor Mike Ryan dell'Oms si è augurato che i due Paesi "siano quasi arrivati alla stabilizzazione, anche se il virus non se ne andrà da solo e serve uno sforzo ulteriore". Secondo il medico, il problema principale è "ridurre i contagi. E per far questo non basta il lockdown" ma serve anche "rafforzare lo sforzo sanitario pubblico e capire quale strategia adottare", ha concluso. Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui