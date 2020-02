Coronavirus, Oms: "Raggiunto il picco in Cina, ora virus in declino"

In Cina la diffusione del coronavirus ha raggiunto il suo picco tra il 23 gennaio e il 2 febbraio e da allora ha cominciato a diminuire in maniera consistente. Lo ha detto il direttore dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, aggiungendo che "i ricercatori non hanno riscontrato cambiamenti significativi nel Dna del virus".