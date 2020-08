Coronavirus, Oms: pandemia spinta da contagi tra gli under 40

La pandemia di Covid-19 nel mondo è entrata in una nuova fase, in cui è spinta dai contagi tra gli under 40. Lo ha detto Takeshi Kasai, direttore dell'ufficio del Pacifico Occidentale dell'Oms. "Molti - ha quindi aggiunto - non sanno di essere infetti e ciò aumenta il rischio di contagio dei più vulnerabili". In Italia, secondo l'Iss, la settimana passata l'età media dei nuovi contagiati era intorno ai 34 anni.