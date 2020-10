Coronavirus, Oms: "Oltre 2 milioni casi in una settimana, è record"

Nell'ultima settimana in tutto il mondo sono stati registrati oltre 2 milioni di casi confermati di coronavirus. Lo riferisce l'Oms. Si tratta del più breve periodo di tempo in cui sia stato registrato un aumento così esponenziale di contagi dall'inizio della pandemia. L'Oms, nella sua analisi settimanale sul Covid-19, aggiunge che per la seconda settimana consecutiva è in Europa che è stata registrata la proporzione più alta di nuovi casi.