Coronavirus, Oms: ok ai test su medicine tradizionali africane

L'Oms ha dato il via libera a un protocollo per testare l'efficacia di prodotti africani basati su erbe medicinali nel trattamento del coronavirus e di altre epidemie. La pandemia di Covid-19 ha evidenziato la possibilità di utilizzare la medicina tradizionale per combattere la malattia, e l'approvazione dell'Oms incoraggia la sperimentazione con criteri simili a quelli per i vaccini e i farmaci messi a punto in laboratori in Asia, Europa e America.