Coronavirus, Oms: "Nuovo epicentro in America del Sud"

L'America del Sud è "un nuovo epicentro" della pandemia di coronavirus, con una situazione particolarmente allarmante in Brasile. Lo ha sottolineato l'Organizzazione mondiale della sanità, attraverso le parole del responsabile emergenze Michael Ryan. "Il numero dei casi sta aumenando in molti Paesi sudamericani - ha affermato Ryan -. C'è preoccupazione soprattutto per il Brasile".