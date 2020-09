Coronavirus, Oms: "No a scorciatoie sulla sicurezza dei vaccini"

Sui vaccini contro il coronavirus "non stiamo prendendo scorciatoie per quanto riguarda la sicurezza: c'è un processo molto solido in corso per lo sviluppo di un vaccino efficace e sicuro". Lo ha detto Maria van Kherkove, epidemiologa americana a capo del programma di emergenza dell'Organizzazione mondiale della sanità contro il coronavirus, nel corso di un briefing online.