Coronavirus, Oms: "L'Europa si attrezzi o arriverà una terza ondata"

IPA

L'Oms avverte l'Europa che se non si attrezzerà in modo corretto ci sarà una terza ondata della pandemia di coronavirus all'inizio del 2021. David Nabarro, inviato speciale dell'Oms, in un'intervista ai giornali svizzeri imputa ai governi europei di non aver realizzato le "infrastrutture necessarie durante l'estate, dopo aver riportato sotto controllo la prima ondata". E se non lo faranno anche adesso, "avremo una terza ondata a inizio 2021".