Coronavirus, Oms: il vaccino non arriverà a tutti prima del 2022

L'Oms mette in guardia la popolazione mondiale che il vaccino contro il coronavirus potrebbe non arrivare a tutti prima del 2022. "Non è una formula magica che arriverà a gennaio e risolvera' i problemi del mondo", ha detto Soumya Swaminathan, uno dei ricercatori dell'Agenzia dell'Onu. "Ci vorrà molto tempo prima di raggiungere l'immunità di gregge, con il 60% o il 70% della popolazione immunizzata, e effettivamente interrompere la trasmissione".