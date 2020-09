Coronavirus, Oms: "Il 90% dei Paesi ha interrotto i servizi sanitari"

Dagli screening per il cancro alle terapie per l'Hiv, passando per le vaccinazioni e i servizi di pronto soccorso: il 90% dei Paesi segnala interruzioni dei servizi sanitari essenziali a seguito della pandemia di coronavirus. Lo segnala l'Oms. Hanno pesato la ridistribuzione del personale per fornire assistenza Covid, l'indisponibilità dei servizi a causa di chiusure e le interruzioni nella fornitura di attrezzature mediche e di prodotti sanitari.