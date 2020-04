 Coronavirus, Oms: forniremo ai Paesi parametri precisi per "fase 2"

L'Oms fornirà ai Paesi dei "parametri precisi" da applicare per uscire dal lockdown e avviare la "fase due" per l'emergenza coronavirus. La stessa organizzazione ha preso posizioni sulle mascherine. "Ne consigliamo l'uso a chi è malato o si deve prendere cura di una persona malata", ha ribadito il direttore generale, Tedros Adhanom Ghebreyesus annunciando la pubblicazione di linee guida per la popolazione.