Coronavirus, Oms Europa: "Non è il momento per festeggiare"

L'allentamento del lockdown in tanti Paesi europei non deve essere l'occasione "per festeggiare" la fine dell'emergenza coronavirus. E' il monito lanciato dal direttore dell'Oms Europa, Hans Kluge, il quale mette in guardia su una possibile ripresa del virus: "In autunno potrebbe esserci una seconda ondata di Covid-19 e un'altra di influenza stagionale. Le persone pensano che il lockdown sia finito, ma nulla è cambiato".