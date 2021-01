Coronavirus, Oms contraria al certificato vaccinale per i viaggi

Ansa

"Per il momento" il Comitato di emergenza dell'Oms raccomanda di "non introdurre requisiti di prova della vaccinazione o immunità per i viaggi internazionali". E' quanto si legge in un documento pubblicato sul sito dell'Organizzazione mondale della sanità, in cui si precisa che "ci sono ancora incognite critiche sull'efficacia della vaccinazione nel ridurre la trasmissione" e che "la disponibilità dei vaccini è ancora limitata".