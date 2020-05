Coronavirus, Oms: 80 milioni di bimbi rischiano di saltare vaccini

Circa 80 milioni di bambini potrebbero aver saltato la vaccinazione per malattie come la difterite, il morbillo o la poliomielite, in seguito alle difficoltà registrate dai servizi sanitari a causa della pandemia da coronavirus. Lo afferma l'Organizzazione mondiale della Sanità. Stando ai dati raccolti dall'Oms, le vaccinazioni di routine per i bimbi sotto l'anno sono state messe a rischio in almeno 68 Paesi.