Coronavirus, oltre un milione e mezzo di casi e 75.600 morti in America Latina

Non accenna ad arrestarsi la pandemia di coronavirus in America Latina, dove nelle ultime 24 ore si sono registrati altri 49.019 casi, per un totale di 1.556.169. Le vittime complessive sono invece 75.661, 2.115 in più rispetto al giorno precedente. Gli occhi degli analisti continuano a essere puntati sul Brasile, il secondo Paese più colpito al mondo dietro gli Stati Uniti con i suoi 828.810 contagi (+25.982) e 41.828 morti (+909).